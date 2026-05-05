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Terra Forte: «A Maria de Fátima manteve uma relação com o seu marido»

Há 1h e 3min
Terra Forte: «A Maria de Fátima manteve uma relação com o seu marido» - TVI

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) confirma constrangido a Rosa Maria (Custódia Gallego)que fez Maria de Fátima dar metade de tudo que tem a Sammy e aos filhos sob chantagem. Rosa Maria senta-se em choque enquanto ouve Álvaro a contar-lhe que Maria de Fátima foi amante de Manuel (António Capelo), ameaçou de morte Adelaide (Lucinda Loureiro), e pode ter empurrado Flor (Benedita Pereira) do cruzeiro para a matar.

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