Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque), à porta de casa de Rosa Maria (Custódia Gallego), inspira fundo a preparar-se para o que vai fazer. Magui (Matilde Serrasqueiro), a brincar com outras crianças, esbarra com Kadu. Olham-se sorridentes. Carla pede a Rosinha (Francisca Salgado) para falarem a sós, mas acaba por mudar de ideias e diz que aquilo que vai dizer é mesmo para ser tornado público, revelando a Rosinha que ela é filha de Sammy. Dani, Dudu e Rosinha ficam em choque, enquanto Rosa Maria esboça ar aflito.
Terra Forte- A verdade é desvendada: «O teu pai verdadeiro é o Sammy»
Há 41 min