Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Terra Forte: Afinal, o que Flor sentiu quando viu e abraçou Sammy?

Há 1h e 12min
Terra Forte: Afinal, o que Flor sentiu quando viu e abraçou Sammy? - TVI

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) entra no quarto a dizer a António (Catarré) que a única solução para o que se está a passar é fugirem. António recusa, questionando-a se ainda gosta de Sammy (José Fidalgo). Flor diz atrapalhada já não sentir nada por ele. Flor alerta que, no entanto, nunca dirá a Sammy que Rosinha (Francisca Salgado) é filha dele. Ambos comentam ser estranho que Sammy e Rosa Maria (Custódia Gallego) sejam tão amigos, e Dudu (Tomás Taborda) tratar a mãe dela por avó. António (João Catarré) diz a Flor que tem de procurar pistas da família na internet, Flor concorda.

Mais Vistos

«Enganou-me bem…»: revelado o verdadeiro motivo para o fim da relação entre Viktor Gyökeres e Inês Aguiar

V+ TVI
Ontem às 16:51
1

Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»

V+ TVI
27 out, 11:20
2

O casamento quase secreto que uniu Marco Paulo e Cinha Jardim — e do qual nasceram 13 filhos

V+ TVI
Ontem às 11:22
3

Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

Dois às 10
22 out, 12:40
4

«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre

Dois às 10
Ontem às 11:00
5

Bernardina Brito

Dois às 10
Ontem às 10:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Expulsa do Secret Story, mas 'rainha' da Internet: Vera volta a viralizar com as suas reações icónicas

Secret Story
Ontem às 16:06

«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre

Dois às 10
Ontem às 11:00

O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

Secret Story
Ontem às 11:45

A confissão inesperada de Cristina Ferreira sobre o tema do momento: «Não gosto nada»

Secret Story
Ontem às 09:51

Alba Baptista e Chris Evans já são pais! Saiba tudo sobre o nascimento do primeiro filho do casal

V+ TVI
Ontem às 17:59

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Secret Story
Ontem às 19:07

TVI PLAYER

Hilariante! Pedro Jorge deixa colegas a chorar a rir com imitação de Raquel e Bruna

Secret Story
Há 2h e 28min

«Deitei uma lágrima por ti, é porque és bonita»: Pedro Jorge dá 'estoiro' a Ana

Secret Story
Há 2h e 45min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 51min

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

Secret Story
Ontem às 10:03

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 19:30

Terra Forte - 28 de outubro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 1h e 26min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida - 28 de outubro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 53 min

A Protegida: Laura entrega-se a Óscar numa noite escaldante

A Protegida
Há 1h e 12min

A Protegida: Isabel está desfeita como nunca a vimos

A Protegida
Há 1h e 12min

A Protegida: Mariana e JD beijam-se com paixão e desejo

A Protegida
Há 1h e 12min

Terra Forte: Afinal, o que Flor sentiu quando viu e abraçou Sammy?

Terra Forte
Há 1h e 12min

A Protegida: Óscar faz um pedido insólito a Francisco

A Protegida
Há 1h e 12min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Novelas
Ontem às 10:34

Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio

Novelas
Ontem às 10:04

Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?

Novelas
Ontem às 10:13

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Novelas
27 out, 15:35

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Novelas
27 out, 14:34

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Novelas
Ontem às 09:41