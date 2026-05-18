Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado), tratando Sammy (José FIdalgo) como pai, diz-lhe já ter aceitado aquele casamento dele com Flor (Benedita Pereira), pedindo-lhe desculpa por ter sido antes contra, admitindo já ter perdido a esperança que António (João Catarré) ainda esteja vivo. Sammy diz-lhe que ela sabe que ele fez tudo para encontrá-lo, e nunca daria aquele passo de ficar com Flor se ele estivesse ali. Álvaro fica furioso ao ver Rufino (Vitor Norte), esmurrando-o a criticá-lo por estar ali quando esteve envolvido na morte de Duda. O ambiente fica tenso.
Terra Forte: Álvaro agride Rufino no casamento de Sammy e Flor
Há 1h e 42min