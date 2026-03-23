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Terra Forte: Álvaro e Sammy mais perto de descobrir o que aconteceu no cruzeiro com Flor

Há 1h e 53min
Terra Forte: Álvaro e Sammy mais perto de descobrir o que aconteceu no cruzeiro com Flor - TVI

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) insiste com um chocado Sammy (José Fidalgo) terem de colocar a possibilidade de Maria de Fátima (Rita Pereira) ter tentado matar Flor (Benedita Pereir) se ela realmente planejou fazer desaparecer Adelaide e ser amante de Manuel para ser adotada pelos Terra Forte, também não se admirando nada que alguém sem princípios como Manuel tenha caído no jogo dela. Sammy está incrédulo. 

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