Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) insiste com um chocado Sammy (José Fidalgo) terem de colocar a possibilidade de Maria de Fátima (Rita Pereira) ter tentado matar Flor (Benedita Pereir) se ela realmente planejou fazer desaparecer Adelaide e ser amante de Manuel para ser adotada pelos Terra Forte, também não se admirando nada que alguém sem princípios como Manuel tenha caído no jogo dela. Sammy está incrédulo.
Terra Forte: Álvaro e Sammy mais perto de descobrir o que aconteceu no cruzeiro com Flor
Há 1h e 53min