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Terra Forte- Álvaro fica arrasado ao ter a confirmação que Dani e Dudu não são seus netos

Há 50 min
Terra Forte- Álvaro fica arrasado ao ter a confirmação que Dani e Dudu não são seus netos - TVI

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) diz a Rufino (Vitor Norte) ser óbvio que há a possibilidade de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) serem filhos de Manuel (António Capelo) se Maria de Fátima (Rita Pereira) andava com ele na altura, dizendo querer poupar Sammy e os netos àquele sofrimento, indo ocultar a verdade a eles. Rufino somente diz a Álvaro para arranjar maneira de deturpar esse teste de ADN que Dudu fez com Sammy, confirmando ser verdade. Álvaro fica arrasado.

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