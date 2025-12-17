Terra Forte- Álvaro repreende Sammy: «Tu perdeste completamente o juízo?»

Há 1h e 38min

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz a Álvaro (José Wallenstein) que o choque de quase ter perdido Flor (Benedita Pereira) novamente no acidente na praia o fez perceber que a ama incondicionalmente. Sammy confessa que já se envolveu com ela, sendo por isso que percebeu que Flor também gosta dele. Sammy conta a Álvaro ter a certeza de que Flor gostou de se envolver com ele, e que suspeita que ela poderá estar a fingir a sua amnésia. Rosa Maria (Custódia Gallego) chega a dizer a Álvaro precisarem de falar sobre Sammy, ficando constrangida ao vê-lo ali.