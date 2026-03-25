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Terra Forte- António avisa Flor: «Estás a meter-te em trabalhos por causa dela»

Há 2h e 35min
Terra Forte- António avisa Flor: «Estás a meter-te em trabalhos por causa dela» - TVI

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a António (João Catarré) querer ir falar com Maria de Fátima (Rita Pereira) para ela readmitir Vivi (Sofia Nicholson). António diz-lhe para primeiro pensarem na mudança de casa antes de se meter mais nessa guerra. Rosinha (Francisca Salgado) alerta que eles vão precisar de dinheiro para viverem na mansão, deixando Flor apreensiva por António dizer ser essa outra coisa que ela tem de discutir com a irmã.

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