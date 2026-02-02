TVI PLAYER
Terra Forte: António em choque ao apanhar Flor em flagrante
Ontem às 22:55
Episódio 75.
Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos
Novelas
Ontem às 13:11
1
Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI
Novelas
15 jul 2025, 14:58
2
03:43
O momento mais esperado! Instrutor Joaquim avalia imitação de Filipe Delgado
1ª Companhia
Ontem às 17:59
3
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
Ontem às 09:53
4
Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»
Novelas
24 nov 2025, 14:56
5
«Completamente alagado e com muitos danos»: Noivo de Maria Botelho Moniz sofre com Tempestade Kristin
1ª Companhia
Ontem às 13:55
6
«Completamente alagado e com muitos danos»: Noivo de Maria Botelho Moniz sofre com Tempestade Kristin
1ª Companhia
Ontem às 13:55
1ª Companhia
Ontem às 13:55
Bebé a caminho? Cristina Ferreira comenta teste de gravidez de Noélia
Dois às 10
Ontem às 12:16
Fora da «1.ª Companhia», Sara Santos fica surpreendida ao ver imagens de concorrente: «Não percebo o objetivo»
Dois às 10
Ontem às 14:53
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em desespero ao saber que Flor nunca perdeu a memória
Novelas
Ontem às 11:26
«Não vou ficar em silêncio»: Margarida Corceiro alvo de ameaças de morte e expõe mensagens chocantes
V+ TVI
Ontem às 15:16
4 minutos e poucos euros: O truque de Cristina Ferreira que acaba com a fome por horas
1ª Companhia
Ontem às 16:28
Amor à Prova: Bruno tenta convencer Sara a não casar com Cris
Amor à Prova
Ontem às 21:45
Depressão Leonardo agrava estado do tempo com chuva persistente, vento forte e queda de neve
Diário da Manhã
Há 2h e 25min
1ª Companhia - Extra - 3 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:00
Terra Forte: António em choque ao apanhar Flor em flagrante
Terra Forte
Ontem às 22:55
Terra Forte
Ontem às 22:55
Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?
Amor à Prova
31 jan, 21:30
1ª Companhia - Especial - 2 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 22:10
Após assistir a imagens, Cristina Ferreira confronta André Ventura: “Tenho de lhe dizer isto”
Dois às 10
Há 13 min
Cláudio Ramos questiona André Ventura: “É como se o Presidente da República fosse pai do Primeiro-Ministro?”
Dois às 10
Há 15 min
Cláudio Ramos esclarece alegada tensão com André Ventura: “Contra o André não terei nada”
Dois às 10
Há 21 min
André Ventura comenta falta de apoio de Cavaco Silva: “Sempre que apoiou os outros, nós ganhámos”
Dois às 10
Há 24 min
Cristina Ferreira questiona André Ventura: “É a história da vitimização?"
Dois às 10
Há 24 min
«Não esqueço nunca!»: Matilde Breyner recorda apoio de Sara Prata em fase difícil
Em Família
Há 25 min
Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita
Novelas
Há 1h e 39min
Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo
Novelas
Ontem às 09:59
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
Ontem às 09:53
Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»
Novelas
Ontem às 10:17
Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»
Novelas
1 fev, 08:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23