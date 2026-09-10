Em «Terra Forte», António (João Catarré) garante a Sammy (José Fidalgo) que pode contar com ele para o que precisar para ajudar Dudu (Tomás Taborda). Salienta ainda o sofrimento de Rosinha (Francisca Salgado), que, no fundo, é filha de ambos, por gostar tanto dele. António deixa claro a Sammy que não deve pensar que ele vai voltar para Flor. Sammy questiona-o se tem a certeza de que não vai vacilar nesse campo. António olha-o seriamente.
Terra Forte: António garante que não vai voltar para Flor e deixa Sammy desconfiado
Há 1h e 38min