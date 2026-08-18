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Terra Forte: António não quer perder Débora e faz pedido inesperado

Há 36 min
Terra Forte: António não quer perder Débora e faz pedido inesperado - TVI

Na novela «Terra Forte», António (João Catarré) e Débora concordam que só pioraram as coisas ao terem tentado criar uma falsa narrativa de somente se terem conhecido em Florianópolis, percebendo que as filhas dele têm razões de estar zangadas. Débora diz a António que prefere afastar-se a colocá-lo naquela situação, António olha-a surpreso. António diz repreensivo a Débora para nunca mais pensar que o tem de deixar por causa das suas filhas, vincando ser com ela que quer ficar por a amar, e as filhas vão ter de aceitar isso. Débora esboça ar reconfortado.
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