Terra Forte: Após darem o nó, Flor confessa a Sammy ainda pensar em António

Há 1h e 40min

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira) arrancam no carro para irem em lua-de-mel. Todos lhe acenam. Sammy e Flor concordam ter sido boa ideia terem prescindido de fazer copo de água e seguirem directos para a lua-de-mel. Flor admite a Sammy que ainda continua a pensar em António (João Catarré), com Sammy a dizer compreender isso e nunca a ir julgar, mas ser a altura de voltarem a ser felizes. Flor sorri e beijam-se apaixonados.