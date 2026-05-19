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Terra Forte: Após darem o nó, Flor confessa a Sammy ainda pensar em António

Há 1h e 40min
Terra Forte: Após darem o nó, Flor confessa a Sammy ainda pensar em António - TVI

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira) arrancam no carro para irem em lua-de-mel. Todos lhe acenam. Sammy e Flor concordam ter sido boa ideia terem prescindido de fazer copo de água e seguirem directos para a lua-de-mel. Flor admite a Sammy que ainda continua a pensar em António (João Catarré), com Sammy a dizer compreender isso e nunca a ir julgar, mas ser a altura de voltarem a ser felizes. Flor sorri e beijam-se apaixonados.
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