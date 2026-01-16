TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Terra Forte: Armanda faz convite especial a Vivi
Ontem às 23:10
Episódio 63.
Mais Vistos
Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris
Dois às 10
15 jan, 17:00
1
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações
17 dez 2025, 16:39
2
Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»
Dois às 10
Ontem às 14:48
3
Lidia Franco
Dois às 10
Ontem às 14:13
4
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
V+ TVI
Ontem às 12:07
5
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»
1ª Companhia
Ontem às 10:37
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o
Dois às 10
Ontem às 10:58
Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta
1ª Companhia
Ontem às 12:46
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
Ontem às 11:44
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
V+ TVI
Ontem às 12:07
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»
1ª Companhia
Ontem às 11:13
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
Ontem às 11:00
TVI PLAYER
Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice
Amor à Prova
Ontem às 22:15
Sara Santos denúncia comportamentos indiscretos do grupo rival: «Ouço muita coisa»
1ª Companhia
Ontem às 22:48
Terra Forte: Armanda faz convite especial a Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:10
Enfermeira Simone lança farpa a Rodrigo Castelhano: «Para a próxima vem para aqui dar a aula»
1ª Companhia
Ontem às 12:26
Amor à Prova: Tomás suborna Cris
Amor à Prova
15 jan, 22:00
Mais um meme! Filipe Delgado faz pedido inusitado ao marido: «Joãozinho, se eu não for com os porcos...»
1ª Companhia
Ontem às 12:42
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 16 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 17 de janeiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:00
Terra Forte: Sammy recebe uma mensagem tentadora de Flor
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Susette 'droga' as filhas de Flor
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: Armando abre o coração a Vivi sobre o que sente sobre ela
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: Eis o plano de Susette para Flor e Sammy caírem numa armadilha
Terra Forte
Ontem às 23:52
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
Ontem às 11:44
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
Ontem às 11:00
«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente
Novelas
Ontem às 11:49
Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem
Novelas
15 jan, 15:23
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
14 jan, 11:38
Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy
Novelas
Ontem às 10:13