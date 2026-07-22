Terra Forte: Armando e Vivi unem-se para tirar a custódia de Luna a Babi

Há 39 min

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) concorda com Vivi (Sofia Nicholson) ser urgente conseguirem a guarda de Luna, chocado com a história de ela querer usar a filha para ganhar dinheiro com o transplante de medula para Dudu (Tomás Taborda). Vivi diz querer na mesma que Luna faça o teste com Dudu para confirmar se é mesmo verdade que Luna é filha de Cobra (Ricardo Burgos), por já não confiar em nada que Babi (Melissa Matos) diga.