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Terra Forte: Armando e Vivi unem-se para tirar a custódia de Luna a Babi

Há 39 min
Terra Forte: Armando e Vivi unem-se para tirar a custódia de Luna a Babi - TVI

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) concorda com Vivi (Sofia Nicholson) ser urgente conseguirem a guarda de Luna, chocado com a história de ela querer usar a filha para ganhar dinheiro com o transplante de medula para Dudu (Tomás Taborda). Vivi diz querer na mesma que Luna faça o teste com Dudu para confirmar se é mesmo verdade que Luna é filha de Cobra (Ricardo Burgos), por já não confiar em nada que Babi (Melissa Matos) diga.
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