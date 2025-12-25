Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Terra Forte: As tão esperadas notícias sobre a saúde de Flor

Há 2h e 17min
Terra Forte: As tão esperadas notícias sobre a saúde de Flor - TVI

Em «Terra Forte», António (João Catarré) esboça ar tenso por Rosa Maria (Custódia Gallego) lhe dizer que ele quase fez o casamento de Maria de Fátima (Rita Pereira) e Sammy (José Fidalgo) acabar, alertando-o que só se prejudica a si próprio com aquilo por correr o risco de Sammy ficar livre para tentar reconquistar Flor (Benedita Pereira). Ambos sorriem aliviados por médico lhes dizer que está tudo bem com Flor, que vai recuperar sem sequelas.

Mais Vistos

«Ia passar o Natal sozinho»: Sandra Felgueiras abre o coração e faz convite inesperado para a noite de Natal

V+ TVI
24 dez, 13:42
1

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

Novelas
24 dez, 11:51
2

Cantor de músicas de novelas da TVI vê a filha a lutar pela vida

Novelas
24 mar, 12:32
3

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Secret Story
Ontem às 17:10
4
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”

Secret Story
Há 3h e 22min
5
04:24

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

Secret Story
Há 3h e 40min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Secret Story
23 dez, 11:36

Vera com agenda cheia para 2026. Além das presenças, há um segredo bem guardado

Dois às 10
Ontem às 12:29

Trufas de rabanadas: a receita de Natal de Pedro Benevides que toda a família adora

V+ TVI
23 dez, 12:56

Vera revela conversa privada com Dylan e expõe algo que não podia ficar por fazer

Dois às 10
Ontem às 12:20

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Novelas
23 dez, 10:43

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Secret Story
23 dez, 10:54

TVI PLAYER

Secret Story - Especial de Natal - 25 de dezembro de 2025

Secret Story
Há 3h e 48min

Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»

Secret Story
Há 1h e 34min

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

Secret Story
Há 3h e 40min

Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial

Secret Story
Há 3h e 14min

Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»

Secret Story
Ontem às 19:54

Secret Story - Diário - 24 de dezembro de 2025

Secret Story
24 dez, 16:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte- Maria de Fátima cede a Sammy: «Se me estiveres a mentir, eu mato-te»

Terra Forte
Há 2h e 13min

Terra Forte: Toda a verdade sobre o falso acidente de Vivi

Terra Forte
Há 2h e 14min

Terra Forte- Maria de Fátima está decidida: «Quero o divórcio»

Terra Forte
Há 2h e 15min

Terra Forte- Jennifer está rendida a Vivi: «É um exemplo de mãe, de determinação»

Terra Forte
Há 2h e 16min

Terra Forte: As tão esperadas notícias sobre a saúde de Flor

Terra Forte
Há 2h e 17min

Terra Forte: Sammy e Maria de Fátima fazem as pazes

Terra Forte
Há 3h e 13min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela

Novelas
24 dez, 09:00

Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim

Novelas
24 dez, 10:35

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Novelas
24 dez, 11:29

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Novelas
24 dez, 11:07

Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

Novelas
24 dez, 10:46

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?

Novelas
24 dez, 10:03