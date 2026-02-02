Terra Forte- Babi beija Mané e Joana atira-se a Vini: a tensão explode

Há 1h e 12min

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) anui a Mané (Simão Fumega) e Joana (Vera Macedo) que já não vão precisar do dinheiro de lhes alugar um quarto, uma vez que vão receber dos seguros, mas não se importam que eles continuem ali, sorrindo-lhes insinuante. Vini (Gustavo Alves) sai dali sem querer ver aquilo, Joana vai atrás dele, Babi beija Mané e Joana puxa Vini para si, garantindo que Mané não se importa, até que Vini não resiste mais e a beija com desejo.