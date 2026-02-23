Terra Forte: Babi e os irmãos entram em desacordo

Há 3h e 15min

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) prepara-se para beber para festejar irem ficar muito bem na vida. Eva (Josefine Winkler) não consegue deixar de ficar afetada por estarem a usar aquele dinheiro que advém da morte de Vivi, afastando-se afetada. Babi minimiza, muito satisfeita da vida. Eva lastima-se a Joana ter muito receio que a família gaste num ápice todo o dinheiro que vão receber da morte de Vivi, podendo pôr em causa o futuro de todo, principalmente de Kadu (Vicente Ramirez). Joana promete tentar ajudar a controlar os gastos dos irmãos, fazendo isso por ela por achá-la uma pessoa linda. Eva esboça ar envergonhado.