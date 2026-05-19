Terra Forte: Babi já é mãe

Há 1h e 42min

Em «Terra Forte», Dani e Carla estão a fazer o lançamento da nova linha de produtos estéticos que criaram no Ninho, sendo Babi (Melissa Matos) a cara da marca e tendo Leumi a ajudá-la. Vivi (Sofia Nicholson) avisa Babi que Luna tem de ser alimentada, olhando-a reprovadora por Babi dizer que agora está ocupada. Delfina diz a Sónia que também está interessada em ficar mais bonita com aqueles produtos. Sónia olha-a desconfiada. Glória (Maria João Pinho) chega a pedir desculpa por se ter atrasado com o caso que foi defender em tribunal.