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Terra Forte: Cada vez mais pessoas sabem o segredo de Delfina

Ontem às 23:52
Terra Forte: Cada vez mais pessoas sabem o segredo de Delfina - TVI

Em «Terra Forte», Sónia (Mafalda Tavares) está abismada por Delfina (Elsa Galvão) ter sido amante de Manuel, com Rufino (Vítor Norte) a dizer que aquilo se tratou mesmo de uma traição a Rosa Maria (Custódia Gallego) por que eles já estavam casados quando chegaram a Florianópolis. Glória (Maria João Pinho) sai disparada porta fora. Sónia pede a Rufino que seja ele a falar com a avó para a demover de candidatar-se às próximas eleições do Ninho. Rufino aconselha Delfina a desistir já de concorrer à presidência do Ninho contra Rosa Maria para não ser humilhada em praça pública, dizendo que ela e também Álvaro (José Wallenstein) podem saber do caso que ela teve com Manuel. Delfina estaca tensa.
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