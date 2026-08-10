Terra Forte: Caio e Maria de Fátima arquitetam plano engenhoso para devolver Luna — e torná-la a grande heroína

Há 53 min

Em «Terra Forte», já disfarçada, Maria de Fátima (Rita Pereira) regressa ao encontro de Caio (Bruno Cabrerizo) e apresenta os últimos detalhes do plano. Ele deixará Luna na igreja e ela aparecerá depois para a “encontrar”. De volta ao bairro, Maria de Fátima confirma por telefone que tudo está preparado. Em seguida, dirige-se para a igreja acompanhada por alguns moradores. Maria de Fátima sai da igreja com Luna nos braços, acompanhada por várias pessoas, anunciando um “milagre”. Sugere que alguém se arrependeu e deixou a criança ali. Aliviados por a menina parecer bem, decidem levá-la imediatamente à polícia.