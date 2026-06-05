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Terra Forte: Caio está vivo e regressa para espanto de todos

Há 2h e 26min
Terra Forte: Caio está vivo e regressa para espanto de todos - TVI

Em «Terra Forte», Sónia (Mafalda Tavares) está a varrer a entrada do Ninho quando Caio chega. Sónia reconhece-o e corre espantada para o interior. Sónia diz a Delfina (Elsa Galvão) e Rufino (Vítor Norte) que acabou de ver Caio lá fora. Rufino diz que isso é impossível, esboçando ar incomodado. Caio entra e lança um sorriso desafiador a Rufino, que fica muito tenso. Caio diz não lhe ter acontecido nada como todos pensavam, olhando incisivo para Rufino. Diz que decidiu regressar por adorar Florianópolis, indo depois tratar de esclarecer as autoridades que está tudo bem com ele, já estando ao corrente de tudo o que se passou com Maria de Fátima. Rufino puxa Caio para falarem. Caio questiona provocador Rufino se se assustou quando o viu.
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