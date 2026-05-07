Terra Forte- Cobra para Maria de Fátima: «Não foi só o Sammy que se cansou de você. Eu também»

Há 33 min

Em «Terra Forte», Todos continuam a ouvir assombrados Maria de Fátima (Rita Pereira) a assumir que os gémeos não são filhos de Sammy (José Fidalgo). Rosa Maria (Custódia Gallego) olha surpresa para Álvaro (José Wallenstein)enquanto ouve Maria de Fátima a dizer que Álvaro não quer que Sammy descubra nunca isso. Maria de Fátima diz a Cobra que devia estar contente por Sammy a ter deixado por agora poder finalmente ficar com ela. Estaca em choque por Cobra (Ricardo Burgos) dizer que ela já não faz parte dos seus planos de vida.