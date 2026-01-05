Terra Forte: Cobra planeia com Caio roubar todo o dinheiro de Maria de Fátima

Há 2h e 21min

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) diz a Caio (Bruno Cabrerizo) querer perceber se Maria de Fátima (Rita Pereira) está a mentir sobre amá-lo, admitindo que eles terão uma ligação para todo o sempre com tudo o que fizeram juntos. Cobra propõe por fim a Caio aliar-se a ele para roubarem tudo a Maria de Fátima. Caio esboça ar interessado. Cobra diz a Caio querer tirar tudo a Maria de Fátima, caso se confirme que ela o andou a usar. Caio aceita o desafio.