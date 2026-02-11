Terra Forte: «Continuamos em greve enquanto não pedir desculpa à sua irmã e reconhecer os seus direitos»

Há 1h e 3min

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) que Flor (Benedita Pereira) tem direito a estar ali na Açoreana e não a trabalhar como empregada dela. Maria de Fátima tenta desculpar-se que foi Flor quem lhe pediu que lhe arranjasse um trabalho mais simples. Rufino vinca a Maria de Fátima que ninguém ali vai trabalhar até que ela reconheça os direitos de Flor.