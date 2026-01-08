Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Terra Forte: Dani é apanhada a fazer o que não deve

Há 1h e 45min
Terra Forte: Dani é apanhada a fazer o que não deve - TVI

Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) fica aflita ao ver Dani (Camy Ribau) querer saber sobre os problemas de António (João Catarré), sendo interrompida pela chegada da família do passeio no iate. Dani, envergonhada por ter sido apanhada a comer carne, sai rapidamente, enquanto Dudu (Tomás Taborda) se ri. Rosinha e Dudu saem juntos da sala, António (João Catarré) fica tenso e Flor (Benedita Pereira) nota. Carla percebe pelo rosto de José que o passeio não correu tão bem.

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

1ª Companhia
Ontem às 19:24
A história de amor de Filipe Delgado com o marido contada em fotografias: e são as mais românticas de sempre

1ª Companhia
7 jan, 14:56
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 18:48
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
4 jan, 18:43
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

1ª Companhia
7 jan, 18:24
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada

V+ TVI
Ontem às 11:31
Hilariante! Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa com presente inusitado. Esta foi a reação do piloto

1ª Companhia
Ontem às 16:06

pri Milene escreve cartas para o irmão que pôs termo à vida aos 21 anos: «Sonhei que o consegui salvar»

Dois às 10
Ontem às 15:19

Fernando Daniel conquista o sonho de muitos artistas portugueses: «Muito feliz»

Novelas
Ontem às 15:22

Vera mostra-se feliz ao lado de ex-concorrente do Secret Story. E este “date” comprova-o

1ª Companhia
Ontem às 16:33

“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes

Novelas
Ontem às 14:54

O gesto romântico de Fábio que surpreende Liliana e os seguidores ao revelar um dote desconhecido

1ª Companhia
Ontem às 16:07

Amor à Prova - Amor à Prova: As reações estrondosas ao resultado de quem é o pai biológico de Nico - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 2h e 41min

Soraia Carrega revela conversa insólita com instrutor Marques: «Não tenho qualquer intenção de flirtar»

1ª Companhia
Há 2h e 44min

Instrutor Marques perde a paciência após atrasos e dá castigo coletivo

1ª Companhia
Há 3h e 44min

Amor à Prova: Luz apanha Amália em flagrante?

Amor à Prova
7 jan, 22:10

Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Maycon Douglas: “Também falaram comigo”

Dois às 10
Ontem às 12:38

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 3h e 29min
Terra Forte - Terra Forte: Rosa Maria recebe um pedido de ajuda desesperado - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 1h e 41min

Terra Forte: Glória quer deixar Marcus

Terra Forte
Há 1h e 43min

Terra Forte: Rosinha fica em choque ao ver Mané e Joana no Brasil

Terra Forte
Há 1h e 44min

Terra Forte: Filhos de Vivi ficam assustados com chamada suspeita

Terra Forte
Há 1h e 46min

Terra Forte: Na companhia de Carla, Dani quebra a regra

Terra Forte
Há 1h e 47min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro

Novelas
Ontem às 10:41

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico desaparece

Novelas
Ontem às 10:03

“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes

Novelas
Ontem às 14:54

Fernando Daniel conquista o sonho de muitos artistas portugueses: «Muito feliz»

Novelas
Ontem às 15:22

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Novelas
7 jan, 14:15

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

Novelas
3 jan, 14:12