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Terra Forte: Depois de fazer uma cena de ciúmes a António, Flor desaba em lágrimas

Há 1h e 56min
Terra Forte: Depois de fazer uma cena de ciúmes a António, Flor desaba em lágrimas - TVI

Em «Terra Forte», António (João Catarré) nega a Flor (Benedita Pereira) estar a pensar arranjar já outra pessoa, mas vinca ter direito a fazer isso por ela estar com Sammy (José Fidalgo), salientando que ela não lutou para ficar com ele quando decidiu aquilo por ela. Flor esboça ar inconformado. António esboça ar surpreso por Flor lhe dizer que as filhas se querem mudar com ele. António concorda com Flor não ser bom as filhas saírem de casa quando estão ali tão estabilizadas, indo falar com elas. Flor lastima-se a António não conseguir aceitar que ele já não faça parte da sua vida quando ainda o ama. António diz que ela fez a sua opção ao aceitar ficar com Sammy, não indo mais lutar para ficar com alguém que tem o coração dividido. Flor fica a chorar abalada.
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