TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Terra Forte: Dudu e Dani são filhos de Manuel e de Maria de Fátima?
Ontem às 22:05
Episódio 16.
Mais Vistos
Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€
Dois às 10
9 nov, 09:00
1
Mobília à venda do Hotel Onyria Quinta da Marinha
5 nov, 12:47
2
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Novelas
Ontem às 12:26
3
«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações
Novelas
21 jul, 15:18
4
Mickael Carreira teve de ser socorrido no hospital a meio da noite e Laura Figueiredo explica o que aconteceu
V+ TVI
Ontem às 15:04
5
01:21
As primeiras imagens de Fábio e Ana no quarto secreto
Secret Story
Ontem às 23:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Mickael Carreira teve de ser socorrido no hospital a meio da noite e Laura Figueiredo explica o que aconteceu
V+ TVI
Ontem às 15:04
Depois de mostrar apoio a concorrente do «Secret Story», Bruno Savate vai ser entrevistado por Cristina Ferreira
Dois às 10
Ontem às 16:04
Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação
Secret Story
Ontem às 12:53
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Novelas
Ontem às 12:26
Marisa para Pedro: «Quando eles descobrirem o nosso segredo o que vão achar de nós?»
Secret Story
Ontem às 16:26
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 10 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
As primeiras imagens de Fábio e Ana no quarto secreto
Secret Story
Ontem às 23:00
A Protegida: Carlota desaparece?
A Protegida
Ontem às 23:20
Secret Story 9 - Especial - 10 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
Terra Forte: Dudu e Dani são filhos de Manuel e de Maria de Fátima?
Terra Forte
Ontem às 22:05
Fábio alerta Liliana antes do quarto secreto com Ana: «Vê se te portas bem»
Secret Story
Ontem às 22:54
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Dia dos Solteiros: «É cada vez mais exigente amarmos»
Diário da Manhã
Há 14 min
Cristina Ferreira parabeniza Cláudio Ramos com mensagem emotiva: «Se há pessoa que eu sinto como protetor em relação a mim é o Cláudio»
Dois às 10
Há 27 min
Secret Story 9 - Extra - 10 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Mónica e Gonçalo ficam zangados com Óscar
A Protegida
Ontem às 23:54
A Protegida: Clarice fica em pânico ao perceber que Jorge raptou a bebé
A Protegida
Ontem às 23:53
Óscar confessa aos gémeos: «Fui responsável pela morte dos vossos pais»
A Protegida
Ontem às 23:52
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão
Novelas
9 nov, 09:08
Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher
Novelas
9 nov, 14:13
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Novelas
8 nov, 08:30
Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»
Novelas
Ontem às 13:06
Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante
Novelas
Ontem às 13:29
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?
Novelas
Ontem às 09:29