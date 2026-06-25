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Terra Forte: Dudu é levado de urgência e Maria de Fátima desmaia 

Há 1h e 20min
Terra Forte: Dudu é levado de urgência e Maria de Fátima desmaia  - TVI

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) é levado pelos enfermeiros perante o ar consternado de todos. Sammy (José Fidalgo) sai com eles. Flor (Benedita Pereira) e Susette ficam atónitas por Maria de Fátima desmaiar de seguida Dani entra disparada no Ninho e pergunta sem rodeios a Rufino se tentou matar Caio (Bruno Cabrerizo) a mando de Maria de Fátima (rita pereira). Rufino fica aflito, enquanto Glória esboça ar chocado.
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