Terra Forte- Dudu está aterrorizado por ser irmão de Rosinha: «Um pesadelo»

Há 30 min

Em «Terra Forte», Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) dizem a Maria de Fátima (Rita Pereira) que Carla (Marina Albuquerque) não estava satisfeita de ter contado a Rosinha que ela era filha de Sammy (José Fidalgo), e ambos ficaram com a impressão de que Rosa Maria (Custódia Gallego) já sabia disso. Maria de Fátima diz aos filhos para não contarem ainda nada a Sammy, ficando aflita por eles lhe dizerem que ele já sabe. Leumi (Cassiano Carneiro) ouve tudo atónito.