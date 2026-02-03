Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Terra Forte- Dudu fica em pânico: «Nós não podemos ser irmãos»

Há 37 min
Terra Forte- Dudu fica em pânico: «Nós não podemos ser irmãos» - TVI

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda), Dani (Camy Ribau) e Rosinha (Francisca Salgado) permanecem em choque por poderem ser irmãos. Rosa Maria (Custódia Gallego) não consegue dizer nada, muito apreensiva. Rosinha acusa Carla de estar a mentir, mas Carla assevera que Flor (Benedita Pereira) já chegou grávida aos Açores. Carla diz a Rosinha não lhe estar a revelar aquilo somente para acabar com o seu namoro com Dudu, mas também por achar injusto para ela e Sammy que não saibam que são pai e filha. Dani contrapõe que isso poe não ser verdade por Flor ter perdido a memória e poder ter afinal engravidado de outra pessoa.

Mais Vistos

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

1ª Companhia
Ontem às 10:12
1

Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos

1ª Companhia
Ontem às 10:19
2

Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega

Dois às 10
Ontem às 12:54
3

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Novelas
2 fev, 09:53
4

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

Novelas
24 nov 2025, 14:56
5

André Ventura

Dois às 10
Ontem às 12:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega

Dois às 10
Ontem às 12:54

A viver um momento delicado, Bruno de Carvalho partilha imagem que emociona seguidores

1ª Companhia
Ontem às 16:44

«Completamente alagado»: Pedro Bianchi Prata mostra danos impressionantes da tempestade

Novelas
Ontem às 16:09

Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase na relação: "foi uma decisão imediata"

V+ TVI
Ontem às 12:58

Foi esteticista durante 17 anos e agora é proprietária de uma agência funerária: «Já me pediram para pintar as unhas»

Dois às 10
Ontem às 14:53

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

1ª Companhia
Ontem às 16:19

TVI PLAYER

Amor à Prova - 3 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 1h e 54min

Cláudio Ramos questiona André Ventura: «Porque é que acha que eu voto Seguro?»

Dois às 10
Ontem às 12:16

"Não precisamos de um Presidente para cocktails": André Ventura promete rutura e vê Cavaco como "talismã"

Dois às 10
Ontem às 15:53

Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar

CNN Breaking News
Há 2h e 8min

Dois às 10 - Cristina Ferreira e Cláudio Ramos entrevistam André Ventura

Dois às 10
Ontem às 09:50

Amor à Prova: Bruno tenta convencer Sara a não casar com Cris

Amor à Prova
2 fev, 21:45
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte - Terra Forte: Rosinha e Dudu descobrem que são irmãos - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 10 min

Amor à Prova- Amália provoca Cris: «Não sabe o que a sua mãe fez?»

Amor à Prova
Há 30 min

Amor à Prova: David e Amália fazem as pazes

Amor à Prova
Há 30 min

Amor à Prova: Luz atira um copo de água a Vítor e ri-se na cara dele

Amor à Prova
Há 31 min

Amor à Prova: Alice e Tomás respiram de alívio sobre a saúde de Nico

Amor à Prova
Há 33 min

Amor à Prova: Nico revela tudo que São lhe disse

Amor à Prova
Há 33 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Novelas
Ontem às 10:05

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Novelas
2 fev, 09:59

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Novelas
2 fev, 09:53

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

Novelas
2 fev, 10:17

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Novelas
1 fev, 08:32

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
30 jan, 10:23