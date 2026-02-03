Terra Forte- Dudu fica em pânico: «Nós não podemos ser irmãos»

Há 37 min

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda), Dani (Camy Ribau) e Rosinha (Francisca Salgado) permanecem em choque por poderem ser irmãos. Rosa Maria (Custódia Gallego) não consegue dizer nada, muito apreensiva. Rosinha acusa Carla de estar a mentir, mas Carla assevera que Flor (Benedita Pereira) já chegou grávida aos Açores. Carla diz a Rosinha não lhe estar a revelar aquilo somente para acabar com o seu namoro com Dudu, mas também por achar injusto para ela e Sammy que não saibam que são pai e filha. Dani contrapõe que isso poe não ser verdade por Flor ter perdido a memória e poder ter afinal engravidado de outra pessoa.