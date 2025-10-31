Ganhe 5000€ em cartão!
Terra Forte: Eis a prova de que Flor é mesmo a filha perdida de Rosa Maria

Há 52 min
Terra Forte: Eis a prova de que Flor é mesmo a filha perdida de Rosa Maria - TVI

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) diz que Flor (Benedita Pereira) nasceu com um sinal de nascença de uma flor no ombro, tendo sido por isso que lhe deu aquele nome. Flor tira o casaco, confirmando ter mesmo aquele sinal. Rosa abraça-a emocionada. Maria de Fátima (Rita Pereira) finge ficar radiante com aquela revelação, dizendo que finalmente tem a sua irmã de volta, abraçando Sammy (José Fidalgo) já a marcar território. Maria de Fátima assente falsa estar disposta a dividir a herança da família com Flor.

