Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Terra Forte: Eis o plano de Susette para Flor e Sammy caírem numa armadilha

Há 27 min
Terra Forte: Eis o plano de Susette para Flor e Sammy caírem numa armadilha - TVI

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) conta a Leumi (Cassiano Carneiro) que lançou na carta a suspeita a Maria de Fátima (Rita Pereira) de Flor (Benedita Pereira) querer ficar com Sammy, insistindo estar ali a hipótese de derrubarem de vez Maria de Fátima. Susette insinua que os seus planos agora passam por Sammy (José Fidalgo) ir ter com Flor (Benedita Pereira) ao quarto, aproveitando António (João Catarré) estar fora.

Mais Vistos

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
Ontem às 12:07
1

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Secret Story
1 jan, 01:02
2

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

1ª Companhia
Ontem às 14:15
3

«Abandonado no altar»: ex-concorrente do «Big Brother» sofreu desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais

Dois às 10
Ontem às 15:57
4

Namorada de jogador de futebol português vê fotografias íntimas "espalhadas" pela Internet

V+ TVI
15 jan, 18:46
5

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

1ª Companhia
Ontem às 11:13
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

Dois às 10
Ontem às 10:58

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

1ª Companhia
Ontem às 12:46

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
Ontem às 11:44

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
Ontem às 12:07

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

1ª Companhia
Ontem às 11:13

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
Ontem às 11:00

TVI PLAYER

Amor à Prova - Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 47 min

Amor à Prova: Tomás suborna Cris

Amor à Prova
15 jan, 22:00

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

Bom dia Alegria
15 jan, 11:05

Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás

Amor à Prova
14 jan, 22:10

Sara Santos denúncia comportamentos indiscretos do grupo rival: «Ouço muita coisa»

1ª Companhia
Há 1h e 31min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 1h e 48min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte: Sammy recebe uma mensagem tentadora de Flor 

Terra Forte
Há 24 min

Terra Forte: Susette 'droga' as filhas de Flor

Terra Forte
Há 25 min

Terra Forte: Armando abre o coração a Vivi sobre o que sente sobre ela

Terra Forte
Há 26 min

Terra Forte: Eis o plano de Susette para Flor e Sammy caírem numa armadilha

Terra Forte
Há 27 min

Terra Forte: Glória recusa apresentar queixa contra Marcus

Terra Forte
Há 28 min

Amor à Prova - Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 47 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
Ontem às 11:44

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
Ontem às 11:00

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
Ontem às 11:49

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
15 jan, 15:23

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Novelas
Ontem às 10:13