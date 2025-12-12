Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) liga para Armando (Ricardo Carriço) enquanto diz determinada ir meter Marcus (Vitor Hugo) no lugar, combinando encontrar-se com ele amanhã. Babi diz a Eva (Josefine Winkler) que vai arranjar um advogado para Marcus não lhes tirar o dinheiro, ficando apreensiva por Eva alertar que podem nem receber nada se as companhias de seguros apurarem que a morte de Vivi foi premeditada. Disfarçam a conversa quando veem Marcus entrar.
Terra Forte- Eva avisa Babi: «Não nos arranjes mais problemas»
Ontem às 23:04