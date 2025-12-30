Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Terra Forte: Eva e Babi arrasam Glória com provas do caso com Marcus

Há 1h e 59min
Terra Forte: Eva e Babi arrasam Glória com provas do caso com Marcus - TVI

Em «Terra Forte», Eva (Josefine Winkler) e Babi (Melissa Matos) dizem terem diverso material que prova que Glória (Maria João Pinho) e Marcus (Vítor Hugo) são amantes, desde vídeos deles juntos, até fotografias e mensagens trocadas entre eles. Glória não aguenta mais e sai disparada a chorar. Álvaro (José Wallenstein) vai atrás dela, muito preocupado. Rufino (Vítor Norte) pensa excitado em Glória, pedindo às jovens que lhe mandem os vídeos e fotografias dela. Sónia (Mafalda Tavares) olha-o reprovadora.

