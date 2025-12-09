Em «Terra Forte», Padre prossegue a missa, com Vivi (Sofia Nicholson) a continuar a olhar incrédula para Marcus (Vitor Hugo) de mão dada com Glória (Maria João Pinho). Vivi fica atónita ao ver o stand-up dela, não conseguindo evitar falar. Bingo ouve a voz de Vivi e levanta-se disparado atrás dela. Vivi foge para a saída, esbarrando em Álvaro (José Wallenstein) e em Susette (Inês Faria), mas eles não a reconhecem. Kadu (Vicente Ramirez) vai atrás de Bingo, que segue para a saída atrás da dona. Marcus vai confrontar Maria de Fátima (Rita Pereira), que o olha altiva. Vivi foge disparada enquanto Bingo corre atrás dela, com Kadu e Vini (Gustavo Alves) a seguirem-no. Vivi vê um táxi e entra nele rapidamente, deixando cair o seu lenço. Bingo fica a morder o lenço. Vivi chora a olhar para os filhos lá fora.
Terra Forte: Farsa de Vivi é descoberta no seu próprio funeral?
Há 1h e 42min