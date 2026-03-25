Terra Forte: «Fazemos o teste ao Dudu e tornamos público o teu caso com a Flor»

Há 1h e 51min

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) ameaça Sammy (José Fidalgo) de revelar que ele e Flor (Rita Pereira) se envolveram se ele quiser fazer outro teste com Dudu (Francisca Salgado), dizendo que ele está a pôr a sua honra em causa quando afinal a traiu com a irmã. Sammy, recordando as palavras de Álvaro (José Wallenstein) de ter de fazer o jogo da mulher, pede desculpa a Maria de Fátima, dando-lhe razão. Maria de Fátima aproveita de imediato para fazer as pazes com Sammy, beijando-o. Sammy corresponde.