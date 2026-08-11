Terra Forte – Flor apanha Sammy desprevenido: «Acho que devemos separar-nos»

Ontem às 23:54

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) que passou o dia a pensar no que ele lhe disse sobre não serem felizes e precisarem de ter uma conversa. Reconhece que o casamento está sempre envolto em dúvidas e inseguranças e admite ter concluído que só ficou com ele porque António (João Catarré) desapareceu da sua vida. Convencida de que devem mesmo separar-se, Flor deixa Sammy atónito. Susette (Inês Faria) e Maria de Fátima (Rita Pereira), que ouvem tudo escondidas, ficam igualmente perplexas.