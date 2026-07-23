Terra Forte- Flor confessa a António: «E se eu me tiver enganado? Eu devia ter ficado contigo»

Ontem às 23:54

Em «Terra Forte», António (João Catarré) diz a Flor (Benedita Pereira) não compreender por que ela está a dizer-lhe aquilo agora, depois de ter decidido ficar com Sammy (José Fidalgo), ficando atónito quando Flor admite que pode ter feito a escolha errada e lhe pergunta se não vão ainda a tempo de voltarem a ser a família feliz que já foram. Débora (Elisa Volpatto) continua a ouvir tudo, com ar cada vez mais apreensivo.