Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Terra Forte- Flor decide: «Vai deixar de ser assim que eu recuperar parte do que é meu»

Há 25 min
Terra Forte- Flor decide: «Vai deixar de ser assim que eu recuperar parte do que é meu» - TVI

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) fica surpresa por descobrir agora que Rosa Maria (Custódia Gallego) não vive ali na mansão desde que descobriu o que Manuel (António Capelo) tinha feito à família de Sammy (José Fidalgo), com Flor a anunciar ir mesmo aceitar a proposta de Maria de Fátima (Rita Pereira) de lhe dar metade de tudo para também ajudar a mãe. Maria de Fátima e Cobra (Ricardo Burgos) esboçam ar tenso.

Mais Vistos

Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente

V+ TVI
Hoje às 11:43
1

Cantor muito acarinhado pelos portugueses acaba de ser pai, aos 83 anos

V+ TVI
Hoje às 15:46
2
03:15

Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro

Secret Story
Hoje às 17:25
3
03:36

Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz

Secret Story
Hoje às 18:24
4
06:19

Última Hora: A casa do Secret Story está a ser invadida e há alguém que é roubado

Secret Story
Há 3h e 55min
5

Diga adeus aos cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025

Dois às 10
Hoje às 15:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Secret Story
Hoje às 16:12

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Manuel Luís Goucha abraça novo desafio profissional. E recebe surpresa emocionante

Secret Story
Hoje às 15:49

No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

Secret Story
Hoje às 14:21

"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador

Novelas
Hoje às 15:54

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Novelas
Hoje às 14:38

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 3min

Marisa 'entala' Leandro? Concorrentes desconfiam de missão: «Continuas a vir contra mim»

Secret Story
Há 45 min

Carro atropela mota em pleno trânsito da Ponte 25 de Abril

TVI Jornal
Ontem às 13:36

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 49min

Morreu Daniela Silvestre, convidada de Manuel Luís Goucha em 2023

Momento certo
10 nov, 08:39

Ana desconfia da missão de Leandro e espalha teoria: «Ele é que armou a cena toda...»

Secret Story
Há 59 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte- Flor decide: «Vai deixar de ser assim que eu recuperar parte do que é meu»

Terra Forte
Há 25 min

Terra Forte: Babi envolve-se com o maior inimigo do pai?

Terra Forte
Há 26 min

Terra Forte: Rosinha fica petrificada ao olhar para Cobra

Terra Forte
Há 27 min

Terra Forte- Sammy atira a Maria de Fátima: «Se eu sou chato, tu és uma mentirosa»

Terra Forte
Há 28 min

Terra Forte: Rosinha aceita deixar Dudu em troca do luxo

Terra Forte
Há 29 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 3min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Novelas
Hoje às 09:02

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

Novelas
Hoje às 10:00

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Novelas
Hoje às 14:38

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Novelas
Hoje às 15:00

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Novelas
Hoje às 16:10

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Novelas
Hoje às 10:24