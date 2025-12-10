Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Terra Forte: Flor e Maria de Fátima trocam fortes acusações e acabam à luta

Há 2h e 1min
Terra Forte: Flor e Maria de Fátima trocam fortes acusações e acabam à luta - TVI

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) confronta Maria de Fátima (Rita Pereira) a dizer-lhe já ter percebido que ela é uma pessoa maquiavélica que só pensa em si própria, cada vez pensando mais na hipótese de ter sido ela a atirá-la do cruzeiro para o mar. Maria de Fátima olha-a atónita. As duas mulheres começam a lutar dentro de água. Susette (Inês Faria) sorri animada com aquilo. Leumi (Cassiano Carneiro) corre para dentro de casa, aflito.

Mais Vistos

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Secret Story
Ontem às 15:44
1
02:36

BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade

Secret Story
Há 3h e 8min
2

Foi minha professora no 10.º ano e hoje é minha mulher: «A nossa primeira vez foi inesquecível»

V+ TVI
Ontem às 12:47
3
04:47

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

Secret Story
Há 3h e 12min
4

Revelados os motivos que poderão ter levado à morte de Clara Pinto Correia

V+ TVI
Ontem às 16:27
5

Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial

Dois às 10
Ontem às 14:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Secret Story
Há 3h e 11min

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

Secret Story
Há 3h e 12min

Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa»

Secret Story
Há 3h e 17min

Recém-solteiro, Francisco Monteiro anuncia decisão: «Focado como nunca»

Secret Story
Ontem às 15:00

Num casamento cheio de famosos, foi esta atriz portuguesa que apanhou o bouquet da noiva

Dois às 10
Ontem às 11:14

Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país

V+ TVI
Ontem às 15:43

TVI PLAYER

Marisa engana Leandro: «O Pedro não sabe qual é o meu segredo». E esta é a reação inacreditável do amigo

Secret Story
Há 1h e 30min

BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade

Secret Story
Há 3h e 8min

Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque

Secret Story
Há 1h e 55min

Marisa tenta despistar colegas: «Não sabem para quem é o coração partido…»

Secret Story
Há 1h e 31min

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

Secret Story
Há 3h e 12min

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Secret Story
Há 3h e 11min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida: Novo interesse amoroso no horizonte para Mariana?

A Protegida
Há 1h e 9min

A Protegida: Furiosa, Mónica faz um escândalo e deixa JD desconfortável

A Protegida
Há 1h e 10min

A Protegida: Diana aparece sem avisar e Hector expulsa-a de casa

A Protegida
Há 1h e 11min

Anita confronta Laura sobre Óscar: «Age com tanto ódio porque é movida pelo amor»

A Protegida
Há 1h e 12min

Laura confronta Óscar antes do julgamento: «Vim detestá-lo um pouco mais»

A Protegida
Há 1h e 13min

Terra Forte: Após grave acidente, Flor é salva por quem menos se espera

Terra Forte
Há 1h e 59min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina ultrapassa os limites e é expulsa e avisada

Novelas
Ontem às 10:38

Vem aí em «A Protegida»: Paixão ou vingança? Isabel quer seduzir Francisco

Novelas
Ontem às 10:09

Vem aí em «Terra Forte»: Armando quer fazer uma vida ao lado de Babi?

Novelas
Ontem às 09:48

«Um bocadinho do meu coração»: Maria Botelho Moniz mostra ritual que mantém há anos

Novelas
Ontem às 14:59

«A dar luta»: Catarina Siqueira mostra dura realidade das primeiras noites após ser mãe

Novelas
Ontem às 14:40

«Urgente exigir respeito»: Desabafo inesperado de Rosa Bela emociona milhares de portugueses

Novelas
Ontem às 14:17