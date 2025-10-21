Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Terra Forte: Flor é salva por uma baleia e por António

Ontem às 22:15
Terra Forte: Flor é salva por uma baleia e por António - TVI

Episódio 2.

Mais Vistos

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Secret Story
20 out, 23:01
1

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

Novelas
Ontem às 16:25
2

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias

V+ TVI
Ontem às 14:27
3
01:57

Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho

Secret Story
Há 3h e 27min
4

Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso

V+ TVI
Ontem às 18:17
5

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Secret Story
Ontem às 18:34
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Adolescente de 14 anos detido por suspeita de matar a mãe, vereadora da Câmara de Vagos

V+ TVI
Há 41 min

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Secret Story
Ontem às 18:34

«Gosto muito daquele homem»: Helena Sacadura Cabral reforça o que já tinha dito à mãe de Cláudio Ramos

Dois às 10
Ontem às 16:18

«A vida surpreende-nos»: Helena Isabel revela o momento que a transformou para sempre

Novelas
Ontem às 15:58

Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

Secret Story
Ontem às 16:49

Vera revela como Liliana reagiu à camisola do ex-noivo Zé

Dois às 10
Ontem às 16:01

TVI PLAYER

Última Hora - Filho de 14 anos detido por suspeitas de matar a vereadora da Câmara de Vagos

CNN Hoje
Há 1h e 28min

Secret Story 9 - Extra - 22 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Protegida: Aparece um dador compatível para salvar a vida de Paz

A Protegida
Ontem às 23:15

Vereadora morta em casa - Assaltantes terão deixado saco um com dinheiro em casa

Novo Dia
Há 1h e 56min

Secret Story 9 - Especial - 21 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:45

Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho

Secret Story
Há 3h e 27min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Beatriz recorda: «Fui eu que denunciei o meu pai por violência doméstica, aos 16 anos»

Dois às 10
Há 10 min

Ginecologia revela os tratamentos indicados para a menopausa

Dois às 10
Há 16 min

Fernanda Serrano confessa que recorre a tratamentos para a saúde íntima feminina

Dois às 10
Há 17 min

Os segredos de Fernanda Serrano para viver os 51 anos em excelente forma física

Dois às 10
Há 29 min

Vereadora de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»

Dois às 10
Há 41 min

Aos 77 anos, tem vibradores de todas as cores. E a opinião do marido não tem preço

Dois às 10
Há 1h e 23min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor

Novelas
Há 3h e 0min

Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»

Novelas
Ontem às 08:02

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Novelas
Há 1h e 34min

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

Novelas
Ontem às 16:41

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

Novelas
Há 1h e 10min

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Novelas
Há 1h e 32min