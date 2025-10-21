TVI PLAYER
Terra Forte: Flor é salva por uma baleia e por António
Ontem às 22:15
Episódio 2.
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas
Secret Story
20 out, 23:01
1
«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia
Novelas
Ontem às 16:25
2
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias
V+ TVI
Ontem às 14:27
3
01:57
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
Secret Story
Há 3h e 27min
4
Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso
V+ TVI
Ontem às 18:17
5
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior
Secret Story
Ontem às 18:34
6
Adolescente de 14 anos detido por suspeita de matar a mãe, vereadora da Câmara de Vagos
V+ TVI
Há 41 min
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior
Secret Story
Ontem às 18:34
«Gosto muito daquele homem»: Helena Sacadura Cabral reforça o que já tinha dito à mãe de Cláudio Ramos
Dois às 10
Ontem às 16:18
«A vida surpreende-nos»: Helena Isabel revela o momento que a transformou para sempre
Novelas
Ontem às 15:58
Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan
Secret Story
Ontem às 16:49
Vera revela como Liliana reagiu à camisola do ex-noivo Zé
Dois às 10
Ontem às 16:01
Última Hora - Filho de 14 anos detido por suspeitas de matar a vereadora da Câmara de Vagos
CNN Hoje
Há 1h e 28min
Secret Story 9 - Extra - 22 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Aparece um dador compatível para salvar a vida de Paz
A Protegida
Ontem às 23:15
Vereadora morta em casa - Assaltantes terão deixado saco um com dinheiro em casa
Novo Dia
Há 1h e 56min
Secret Story 9 - Especial - 21 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
Secret Story
Há 3h e 27min
Beatriz recorda: «Fui eu que denunciei o meu pai por violência doméstica, aos 16 anos»
Dois às 10
Há 10 min
Ginecologia revela os tratamentos indicados para a menopausa
Dois às 10
Há 16 min
Fernanda Serrano confessa que recorre a tratamentos para a saúde íntima feminina
Dois às 10
Há 17 min
Os segredos de Fernanda Serrano para viver os 51 anos em excelente forma física
Dois às 10
Há 29 min
Vereadora de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»
Dois às 10
Há 41 min
Aos 77 anos, tem vibradores de todas as cores. E a opinião do marido não tem preço
Dois às 10
Há 1h e 23min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor
Novelas
Há 3h e 0min
Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»
Novelas
Ontem às 08:02
Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai
Novelas
Há 1h e 34min
“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor
Novelas
Ontem às 16:41
Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”
Novelas
Há 1h e 10min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos
Novelas
Há 1h e 32min