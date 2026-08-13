Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) continua a confrontar Débora (Elisa Volpatto), acusando-a de manipular António (João Catarré) ao usar o facto de lhe ter salvado a vida. Débora responde friamente que Flor foi quem o rejeitou para escolher ficar com Sammy (José Fidalgo) — uma decisão que António já lhe tinha apontado como profundamente dolorosa. Furiosa, Flor sai porta fora, deixando Rosa Maria (Custódia Gallego) preocupada com a intensidade do confronto. A tensão entre as duas aumenta depois de Flor saber que Débora salvou António quando ele foi baleado e que a relação entre ambos começou mais tarde.
Terra Forte – Flor enfrenta Débora: «Acha que não vejo o que está a fazer?»
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