Terra Forte: Flor fica em pânico ao saber que Rosinha namora com o irmão
Ontem às 22:10
Episódio 17.
Mais Vistos
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Novelas
10 nov, 12:26
1
«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações
Novelas
21 jul, 15:18
2
01:00
Última hora: Após provocação de Cristina Ferreira, Voz anuncia entrada muito especial na casa
Secret Story
Ontem às 22:35
3
Traições de Liliana Filipa vêm a público pela voz de outro ex-concorrente, após escândalo com Daniel Gregório
V+ TVI
Ontem às 16:12
4
Já sabemos quem é. Revelada a identidade da mulher com quem Daniel Gregório foi 'apanhado' a trair Liliana Filipa
V+ TVI
Ontem às 18:03
5
Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Ainda tu andavas a brincar, já eu era apresentadora»
Dois às 10
Ontem às 13:03
6
EM DESTAQUE
Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!
Secret Story
Há 1h e 53min
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz
Novelas
Há 1h e 16min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás
Novelas
Há 1h e 39min
Aos 86 anos, Maria Adelaide comove todos: «O meu marido e o meu pai morreram os dois na mesma semana»
Dois às 10
Há 1h e 8min
Quitéria desabafa sobre a filha: «Nunca me chamou de mãe, foi uma infelicidade que tivemos»
Dois às 10
Há 1h e 28min
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 11 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Carro atropela mota em pleno trânsito da Ponte 25 de Abril
TVI Jornal
Ontem às 13:36
Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance
Secret Story
Hoje às 02:00
A Protegida: Segredo de Mariana e JD é descoberto
A Protegida
Ontem às 23:10
Secret Story - Especial - 11 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Morreu Daniela Silvestre, convidada de Manuel Luís Goucha em 2023
Momento certo
10 nov, 08:39
A ACONTECER
O elogio que marcou a manhã - Cristina Ferreira em direto: «És uma miúda incrível!»
Dois às 10
Há 17 min
A irmã que é «segunda mãe» - Luana tem uma ligação única com o irmão Tomás que tem 100% de incapacidade
Dois às 10
Há 18 min
Mãe de Marisa Susana comenta confronto da filha com concorrente: «Nunca pensei que ela fosse ficar amiga dele»
Dois às 10
Há 31 min
Amiga de Marisa Susana afirma: «Ela ainda tem o sonho de se casar!»
Dois às 10
Há 31 min
Mãe de concorrente do Secret Story confessa: «Nunca pensei que ela fosse fazer isto assim!»
Dois às 10
Há 46 min
Segredo revelado: a melhor tarte de maçã cremosa que alguma vez vai provar
Dois às 10
Há 53 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor anuncia querer metade da fortuna. Mas, há mais
Novelas
Ontem às 08:59
Vem aí em «A Protegida»: Sofia insinua-se a Francisco, mas ele recusa e dá-lhe um conselho
Novelas
Ontem às 10:58
Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas. Mas o que está a chamar à atenção é o anel
Novelas
Ontem às 15:37
Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»
Novelas
10 nov, 13:06
Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante
Novelas
10 nov, 13:29
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?
Novelas
10 nov, 09:29