Terra Forte: Flor fica furiosa ao descobrir que Sammy contou aos filhos que se vão separar

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Em terra Forte, Sammy (José Fidalgo) diz aos jovens ir aproveitar que estão ali reunidos para lhes dizer algo que mudará a vida de todos, que é ele e Flor (Benedita Pereira) se irem separar. Flor (Benedita Pereira), que ia a passar, repreende fula Sammy (José Fidalgo) por estar a ter aquela conversa sem ela. Maria de Fátima (Rita Pereira) sorri vingativa a ouvir tudo. Sammy (José Fidalgo) assume que não se sente feliz com Flor (Benedita Pereira), e por isso concordou com a decisão dela de se separarem. Todos dizem compreender que eles façam isso se isso for o que sentem, questionando-os quem vai sair então de casa. Flor (Benedita Pereira) diz de pronto ainda não terem pensado nisso, puxando irritada Sammy (José Fidalgo) para falarem em privado.