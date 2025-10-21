Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Terra Forte: Flor foi atirada ao mar e salva por uma baleia e por António

Há 57 min
Terra Forte: Flor foi atirada ao mar e salva por uma baleia e por António - TVI

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) chega mais calma a casa e agradece ao marido tudo o que fez por ela, recordando o episódio de ter sido ele quem a salvou em alto-mar quando caiu do cruzeiro, dizendo que nem ela nem Rosinha (Francisca Salgado) estariam vivas. António (João Catarré) retribui os elogios dizendo que foi graças a ela que a sua vida passou a fazer sentido. Flor recorda como foi atirada ao mar e salva por uma baleia e por António.

Mais Vistos

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Secret Story
20 out, 23:01
1

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Secret Story
Ontem às 18:34
2

Vera foi expulsa do «Secret Story»

Dois às 10
Ontem às 11:58
3

Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Dois às 10
Ontem às 14:34
4

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Secret Story
Ontem às 12:03
5

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira

Novelas
20 out, 16:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas

Secret Story
Ontem às 14:42

«A vida surpreende-nos»: Helena Isabel revela o momento que a transformou para sempre

Novelas
Ontem às 15:58

Entrou com namorado, mas está na mira de dois concorrentes. E não é Liliana

Secret Story
Ontem às 15:44

Matilde Reymão e o encontro que vai ficar para sempre na sua memória

Novelas
Ontem às 14:49

O meu marido perdeu milhares de euros no jogo: «Tudo o que poupei durante uma vida»

V+ TVI
Ontem às 11:20

Vera revela como Liliana reagiu à camisola do ex-noivo Zé

Dois às 10
Ontem às 16:01

TVI PLAYER

Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa

Dois às 10
Ontem às 12:06

Pedro Jorge roído de ciúmes de Marisa: «Ai de ti que fujas de mim»

Secret Story
Há 1h e 10min

Filha de José Manuel Anes ataca o pai e faz publicações perturbadoras nas redes sociais

Dois às 10
Ontem às 15:03

Secret Story 9 - Extra - 21 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:00

«Só me apetece dar-te uma nalgada...»: Pedro Jorge faz provocação picante à mulher Marisa

Secret Story
Há 1h e 15min

Dois às 10 - Vera revela o segredo e fala da polémica que levou à sua expulsão

Dois às 10
Ontem às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida: Quem é o elegante homem misterioso que chegou ao Turismo Rural?

A Protegida
Há 30 min

A Protegida: Margarida recebe carta de amor assinada por Rui… mas não foi ele que a escreveu

A Protegida
Há 35 min

Mariana apela a Laura: «Acabe o casamento com o Jorge...»

A Protegida
Há 40 min

Clarice em choque por Jorge trazer sem abrigo para casa: «O que é isto?»

A Protegida
Há 45 min

Terra Forte: No dia do seu aniversário, Flor recebe uma visita inesperada

Terra Forte
Há 55 min

Em «Terra Forte», Dudu está apaixonado: «Acho que foi amor à primeira vista»

Terra Forte
Há 56 min
Mais

NOVELAS

«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão

Novelas
Ontem às 11:17

Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro

Novelas
20 out, 23:33

Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho

Novelas
Ontem às 09:47

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira

Novelas
20 out, 16:49

Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu

Terra Forte
20 out, 22:48

A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

A Fazenda
Ontem às 00:36