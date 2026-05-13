Terra Forte- Flor jura vingança: «Ela merece passar pela melhor humilhação da vida dela»

Há 2h e 59min

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) fica chocada por ver no vídeo que Maria de Fátima (Rita Pereira) foi amante de Manuel (António Capelo) , e Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) não são filhos dele, porque Maria de Fátima também o enganou. Carla refere que ao menos Dudu e Rosinha (Francisca Salgado) vão poder namorar, mas Flor diz que isso tem de ser tirado a limpo. Todos ficam atónitos por Flor dizer que também acabou de descobrir que foi Maria de Fátima quem a atirou ao mar no cruzeiro para a matar.