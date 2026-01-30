Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Terra Forte- Flor para Maria de Fátima: «Vão sempre olhar para ti como uma mulher pirosa e parola»

Há 43 min
Terra Forte- Flor para Maria de Fátima: «Vão sempre olhar para ti como uma mulher pirosa e parola» - TVI

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) não ficar afetada por ela ter vindo ali vê-la a trabalhar, dizendo que ela tem isso sim complexos de inferioridade por ser filha de uma empregada. Maria de Fátima olha-a surpresa. Flor diz a Maria de Fátima que ao contrário dela, nunca ligou a ter dinheiro, dizendo perceber o deslumbramento dela por fazer uma vida de rica à qual nunca teria acesso se não a tivesse roubado, mas avisa-a que os outros a vão ver sempre como alguém sem classe. Maria de Fátima olha-a furiosa. Leumi (Cassiano Carneiro) e Susette (Inês Faria) assistem a tudo escondidos.

