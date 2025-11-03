Ganhe 5000€ em cartão!
Terra Forte: Flor pede ajuda a Rosinha para avançar com o plano

Ontem às 22:10
Terra Forte: Flor pede ajuda a Rosinha para avançar com o plano - TVI

Episódio 11.

Mais Vistos

«O meu marido não trabalha: pago as contas todas em casa e não sei como será o nosso futuro»

V+ TVI
Ontem às 10:56
«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

Novelas
Ontem às 14:18
Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

Novelas
4 set, 10:05
Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Novelas
Ontem às 16:36
Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Novelas
19 fev, 11:45
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Secret Story
29 out, 12:25
EM DESTAQUE

Após expulsão, Mariana falou com uma ex-concorrente do Secret Story. E foi surpreendida

Secret Story
Ontem às 21:35

Jona Diniz responsável por mudar visual de João Ricardo. E há quem tenha ficado em 'choque'

Dois às 10
Há 1h e 20min

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Flor em alerta

Novelas
Há 58 min

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Secret Story
Ontem às 17:21

Depois dos 40, este exercício pode ser ainda mais benéfico que o pilates

Dois às 10
Ontem às 16:30

Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Secret Story
Ontem às 18:02

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 3 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Secret Story 9 - Especial - 3 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Leandro e Marisa Susana não têm dúvidas sobre Marisa e Pedro: «É o segredo deles...»

Secret Story
Há 58 min

Isolado no quarto, Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas após polémica com Marisa

Secret Story
Há 1h e 54min

Este é o momento em que uma torre medieval desaba em Roma

Novo Dia
Há 1h e 51min

Concorrentes veem a forte discussão entre Pedro e Marisa e muito mais, na tarde mais tensa de sempre

Secret Story
Ontem às 21:47
A ACONTECER

Após procedimentos estéticos, António Leal e Silva mostra o seu novo rosto

Dois às 10
Há 2 min

Joana Diniz declara-se em direto a João Ricardo: «Sou completamente apaixonada»

Dois às 10
Há 21 min

Cristina Ferreira sobre discussão entre Pedro Jorge e Marisa: «Aquela frase deixa qualquer um de rastos»

Dois às 10
Há 27 min

Cristina Ferreira comenta reviravolta no «Secret Story 9»: «O país está todo em suspenso»

Dois às 10
Há 28 min

Cristina Ferreira reage a mudança na vida de João Ricardo que envolve Joana Diniz: «Foi a Joaninha que te mudou»

Dois às 10
Há 35 min

João Ricardo cumpriu um objetivo de há muito

Dois às 10
Há 35 min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: António alerta Flor para o jogo duplo de Maria de Fátima

Novelas
Há 1h e 33min

Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete

Novelas
2 nov, 14:17

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Novelas
Ontem às 16:36

Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho

Novelas
Ontem às 16:19

Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora

Novelas
Ontem às 15:55

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha

Novelas
Ontem às 09:31