Terra Forte: Flor pergunta por Sammy assim que regressa a casa e deixa o ambiente desconfortável

Há 2h e 7min

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) tenta levantar-se da cadeira de rodas e é informada por Rosa Maria (Custódia Gallego) de que Maria de Fátima (Rita Pereira) foi à Açoreana contratar um novo assistente. Dudu (Tomás Taborda) surge com Dani (Camy Ribau) e troca um olhar com Rosinha (Francisca Salgado). Ao perguntar por Sammy (José Fidalgo), Flor deixa António desconfortável e tenta disfarçar beijando-o, criando um clima tenso.