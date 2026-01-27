TVI PLAYER
Terra Forte: Flor quer voltar para os Açores
Ontem às 23:20
Episódio 70.
Mais Vistos
Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»
1ª Companhia
Há 1h e 34min
1
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1
Secret Story
19 dez 2025, 19:58
2
Hotel vende camas, sofás e móveis de luxo a partir de 20 euros. Saiba como adquirir
Dois às 10
26 jan, 16:00
3
Camas, sofás e móveis: hotel vai está a vender o seu recheio a partir de 25 euros
12 jan, 10:14
4
Emoção à flor da pele: filha de Marisa e Pedro Jorge vive dia que nunca vai esquecer
1ª Companhia
Ontem às 14:54
5
Marisa com os filhos
1ª Companhia
12 jan, 09:56
6
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira afetada pela depressão Kristin: «Mexe com o meu sistema e não consegui»
1ª Companhia
Há 1h e 17min
Liliana admite que enviou uma mensagem ao ex-noivo Zé: «Fui sincera com o Fábio»
Dois às 10
Há 1h e 21min
Vem aí em «Terra Forte»: Em fúria, Rufino confronta Manuel e faz uma exigência séria
Novelas
Há 1h e 40min
“Ajuda”: Diogo Valsassina vive momento caótico
Novelas
Ontem às 16:33
Este vídeo já fez rir mais de um milhão. Instrutor Joaquim apanha apontamentos que Filipe escreveu sobre o militar
1ª Companhia
Há 3h e 8min
Vem aí em «A Protegida»: Hector envolve JD numa proposta suspeita
Novelas
Há 2h e 22min
TVI PLAYER
"Nunca vi uma coisa assim": roda gigante na Figueira da Foz caiu durante tempestade
Novo Dia
Há 2h e 0min
Amor à Prova: Carlos faz-se passar pelo ginecologista de Amália
Amor à Prova
Ontem às 22:00
Eleições Presidenciais: veja aqui o debate de António José Seguro e André Ventura na íntegra
Presidenciais 26
Ontem às 22:43
Terra Forte: Flor quer voltar para os Açores
Terra Forte
Ontem às 23:20
1ª Companhia - Extra - 28 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Trabalhador morre durante distribuição do pão depois de atingido por árvore em Vila Franca de Xira
Novo Dia
Há 3h e 18min
A ACONTECER
António José Seguro deixa promessa a Cristina Ferreira caso seja eleito Presidente da República
Dois às 10
Há 3 min
António José Seguro descreve rasto de destruição a caminho dos estúdios da TVI
Dois às 10
Há 9 min
António José Seguro garante: “Não serei um presidente que andará todos os dias a falar para aparecer”
Dois às 10
Há 10 min
António José Seguro revela qual seria a primeira medida que tomaria em Portugal
Dois às 10
Há 12 min
Cristina Ferreira questiona António José Seguro sobre apoio de Cavaco Silva: “Esperava?”
Dois às 10
Há 16 min
António José Seguro sobre discurso de André Ventura: “Esse é o ruído”
Dois às 10
Há 21 min
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se
Novelas
26 jan, 10:59
Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco
Novelas
25 jan, 11:26
«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento
Novelas
26 jan, 16:06
Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves
Novelas
26 jan, 13:53
Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»
Novelas
26 jan, 14:25
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice
Novelas
26 jan, 09:29